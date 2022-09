Tremor de terra é sentido por moradores de Poços de Caldas

Visão panorâmica da cidade de Poços de Caldas, no Sul de Minas, a 30 quilômetros de Divinolândia (SP), onde o abalo sísmico foi registrado. (foto: Marta Vieira/EM/D.A.Press) Um tremor de terra de baixa magnitude abalou a cidade de Poços de Caldas, no Sul de Minas, na manhã desta quarta-feira (21/9). Observatórios da Universidade de Aão Paulo (USP) e da Universidade Federal de Brasília (UnB) captaram o evento sísmico em Divinolândia (SP), a 30 quilômetros do município mineiro.





eu pensando que era trovão o barulhão que fez antes de eu sair de casa e agora vi que foi um mini terremoto em poços %u2014 %uD835%uDC8E%uD835%uDC82%uD835%uDC8F%uD835%uDC96%uD835%uDC9B%uD835%uDC8A%uD835%uDC8F%uD835%uDC89%uD835%uDC82 %u2117 (@emanuelyferr_) September 21, 2022

Um abalo do mesmo nível ocorreu ainda em fevereiro deste ano na região, afirmou Bruno Collaço, sismólogo do Centro de Sismologia da USP. Esses eventos são conhecidos desde a década de 1950 no Sudeste, e são de origem natural, causados por esforços tectônicos na crosta terrestre.

Acordei com a notícia de que teve TERREMOTO em Poços de Caldas e eu não tava acordada pra sentir AFF %uD83D%uDE14 %u2014 marinao %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF71%uFE0F%u20E33%uFE0F%u20E3%u2B50 (@falamarinao) September 21, 2022

O valor de 2.7 mR na escala Richter, captado pelo centro da USP, é considerado baixo até mesmo para o Brasil. “Tremores como esse acontecem praticamente todos os meses em alguma parte do país. Principalmente no interior de São Paulo e Minas Gerais, eles são relativamente comuns”, disse Bruno.





O Observatório Sismológico da UnB captou o mesmo tremor, mas com magnitude ligeiramente inferior, de 2.6 mR.





Apesar do susto, Collaço reforçou que danos a estrutura de edifícios, casas e afins causados pelos abalos sísmicos são muito raros na região.