Tremores em Sete Lagoas serão monitorados pela UnB

A Universidade de Brasília (UNB) instalou sete estações de monitoramento em lugares diferentes e estratégicos da cidade de Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, devido aos tremores de terra que estão sendo registrados no município.

Pelo menos 18 tremores foram registrados nos últimos quatro meses, segundo a Rede Sismográfica Brasileira, que contabilizou 201 tremores neste ano em todo o Brasil, 75 deles só em Minas Gerais.

“O entendimento dele faz com que possamos saber onde é que provavelmente vão acontecer as próximas ocorrências, se é provocado por falha ou se tem procedência de ter ocorrências futuras”, explica George Sand França, pesquisador do Observatório Sismológico da UnB,em entrevista ao "Jornal Nacional", da TV Globo.

Os tremores assustam os moradores de Sete Lagoas, cidade com mais de 240 mil habitantes. Muitos registram e compartilham vídeos e relatos nas redes sociais. A prefeitura e a Universidade de Brasília estão estudando os fenômenos.

No dia 29 de julho, foi registrado o mais forte desde que os eventos começaram a ser medidos na cidade, segundo o Centro de Sismologia da Universidade Federal de São Paulo.

De acordo com informações do Centro, o tremor foi de 2.9 na escala Richter e ocorreu às 17h44. Esse foi o 18° sismo registrado na cidade desde 30 de abril deste ano, um intervalo de apenas 3 meses.