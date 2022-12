Barraginha: polícia busca homem que matou com 17 tiros gerente do tráfico

Mais um crime atribuído à guerra do tráfico de drogas é registrado, agora na Vila Barraginha (foto: PMMG/Diulgação)

Mais um crime atribuído à guerra do tráfico de drogas aconteceu nessa terça-feira (27/12), no Beco dos Coqueiros, Vila Barraginha, Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, quando Mathews Alves Montarroyos dos Santos, de 24, foi assassinado com 17 tiros. A polícia ainda não tem pista do autor.

Mathews era conhecido por “General” e seria gerente do tráfico na região. Quando a Polícia Militar chegou ao local, a vítima estava caída e tinha ao seu lado uma mochila, onde havia 61 pedras de crack e uma bucha de maconha.

"General" já foi preso por uso de drogas e roubo, mas não tinha qualquer condenação. Teria sido elevado à condição de gerente de drogas há pouco tempo.

Os tiros atingiram a cabeça, pescoço, abdômen, pernas, braços e nádegas da vítima. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Contagem.