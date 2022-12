Motorista fica nervoso, e polícia acha 1,5 tonelada de maconha em caminhão

Ação foi deflagrada após as autoridades receberem denúncia anônima (foto: PMRv/Divulgação) O nervosismo de um motorista de 32 anos levou policiais a encontrarem nesta terça-feira (27/12) 1,5 tonelada de maconha dentro de um caminhão durante uma operação conjunta da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) na MGC-497, em Uberlândia. A rodovia liga a cidade ao município de Prata.





Durante a abordagem às margens da rodovia, o motorista, conforme a PMRv, ficou “muito nervoso” e não respondia às perguntas que eram feitas, o que levantou suspeitas.

Então, os policiais decidiram realizar buscas no veículo, que, inclusive apresentava odor característico do entorpecente, segundo a Polícia Militar Rodoviária. Logo, as drogas foram encontradas em fundo falso no compartimento de carga do caminhão armazenadas em barras.

Com isso, o motorista foi preso em flagrante e, juntamente com os entorpecentes, encaminhado à Polícia Federal.