Vídeo: viatura dos bombeiros fica atolada durante resgate em cidade mineira

Uma viatura do Corpo de Bombeiros ficou atolada durante resgate a um paciente no bairro Jardinópolis, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. O caso aconteceu nessa segunda-feira (26/17) e começou a repercutir nesta terça-feira (27/12), após um vídeo circular pelas redes sociais.

A viatura ficou atolada na rua Pau Brasil no bairro Jardinópolis em Divinópolis (foto: Reprodução Redes Sociais)

Para socorrer o paciente, foi necessário recorrer a um suporte para o transporte. A guarnização que estava na viatura atolada fez os primeiros atendimentos até a chegada de outra. Para socorrer o paciente, foi necessário recorrer a um suporte para o transporte. A guarnização que estava na viatura atolada fez os primeiros atendimentos até a chegada de outra.

A vítima apresentava sintomas clínicos, sem um diagnóstico específico dado pela equipe. Ele foi transferido para o outro veículo do Corpo de Bombeiros e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Ponte Funda.

Indignação

No vídeo, uma moradora do bairro narra indignada o ocorrido e cobra providências. "IPTU caríssimo e, agora, uma pessoa precisando de um resgate urgente e o carro do resgate está atolado nesta rua. Não consegue subir. Já quase tombou ali várias vezes e essa é a situação do bairro. Alguém tem que tomar alguma providência", afirmou.

A assessoria de comunicação da prefeitura de Divinópolis informou que nesta quarta-feira (28/12) será executado o serviço de patrolamento no local. Também será feita a aplicação de material que ajuda a dar estabilidade melhor para a rua. Ainda não há previsão de calçamento.

*Amanda Quintiliano especial para o EM