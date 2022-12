Cachorro pintado de rosa é flagrado no Centro de BH: 'Barbaridade'

No vídeo, é possível ver o animal com a pele tingida de rosa e as patas com pouco corante. Os organizadores pedem ajuda para identificar se é possível realizar a remoção da tintura e se alguma pessoa poderia acolher o animal.





No vídeo, é possível ver o animal com a pele tingida de rosa e as patas com pouco corante. (foto: Reprodução Redes Sociais) “Juntar um grupo de pessoas para pedir uma clínica para dar o banho nele pelo menos. Isso pode ser tóxico e matar”, sugeriu uma pessoa.

Segundo especialistas, o uso de corantes incorretos em animais podem gerar reações alergias, intoxicações e até o óbito do cão . Para a realização do tingimento da pele de forma correta, é indicado produtos específicos para animais e por meio de especialistas.





O tingimento indiscriminado é configurado como crime de maus-tratos aos animais.





A organização de proteção de cães abandonados Buridogs Oficial, compartilhou nas redes sociais a denúncia de que um cachorro foi pintado com corante rosa na Rua Tupi, no Centro de Belo Horizonte.