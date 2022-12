Mega-Sena da Virada: pesquisador dá dicas para mais chances de acerto

Sorteio do maior prêmio já registrado desde a criação do concurso será transmitido pela televisão no dia 31, às 20h (foto: Agência Brasil)

Uma dos mais tradicionais apostas nacionais, a Mega-Sena da Virada vai pagar R$ 450 milhões no maior prêmio já registrado desde a criação do concurso , em evento a ser transmitido pela televisão no dia 31, às 20h. O valor tornará milionário o vencedor de seis números na cartela, mas poderá ser pago a quem acertar cinco números - a quina -, já que não cumulativo.





De acordo com o cientista de dados da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Fernando Sabino, o apostador pode fazer quantas apostas quiser em família e com amigos sem grandes preocupações. "O sorteio é honesto", afirma.

Além disso, o ideal é mesmo apostar em grupo nos chamados bolões, o que aumenta as chances de alcançar os números sorteados, como ele explica nesta entrevista. Os jogos podem ser feitos nas lotéricas até as 17h e pela internet até as 19h da data do concurso especial de fim de ano.





O que seu acompanhamento mostra sobre a Mega-Sena?





Analisando todos os resultados de concursos anteriores, nós detectamos que os sorteios passados não fornecem nenhuma informação sobre os sorteios futuros, isto é, o sorteio é completamente honesto.





O senhor acredita que a aposta é confiável, então? O sonho de vários brasileiros será influenciado por esta resposta.

Sim, o sorteio é honesto.





Quais as orientações para um jogo com mais chances de acerto?

Todas as apostas com a mesma quantidade de números têm a mesma chance. A única coisa que pode ser possível é aumentar a probabilidade de ganhar sozinho (um prêmio maior). Para isso, precisaríamos ter a base de dados das apostas para ver em quais números as pessoas jogam mais e assim não jogar neles. Mas não temos estas informações de maneira pública.



Uma premissa é de que muitas pessoas apostam em suas datas de aniversário pensando que aqueles são os seus números da sorte. Neste caso, como todos os números têm a mesma probabilidade de serem sorteados, uma opção para aumentar a chance de ser sorteado sozinho seria jogar em números acima de 31 (dias) e especialmente em números acima de 12 (meses).



Outra dica é apostar em grupo (bolões). Ao juntar um grupo de pessoas cada um contribui um pouco e o número de jogos feitos é maior (mais combinações porque você consegue um montante maior de dinheiro para apostar).

Em quais jogos há mais chances?





As pessoas, aparentemente, jogam com mais frequência em suas datas de aniversários (não tenho os dados para checar, mas é o que dizem). Se isto for verdade, então você pode aumentar a chance de receber um prêmio maior (ser sorteado com um número menor de pessoas) evitando jogar em números abaixo de 13 e de 32;



Bolões: cada um contribui um pouco e assim o número de cartões jogados será maior, isto é, mais combinações. Todos os cartões com o mesmo número de dezenas apostadas têm a mesma chance. O preço da aposta é relativo à probabilidade de acerto. Por exemplo, um cartão de 6 números custa R$ 4,50. O com sete custa R$ 31,50 que é exatamente 7 vezes o preço do cartão com 6 dezenas. Isto acontece porque o cartão com sete têm exatamente 7 vezes mais probabilidade de acerto. No entanto, há as duas dicas que comentei acima:

O bolão é o caminho certo?

O prêmio da Mega é de R$ 450 milhões. Para uma pessoa ganhar R$ 10 milhões já seria suficiente, em geral, para ela não ter mais preocupações financeiras. Por isso, os bolões são uma ótima estratégia. Cada um contribui um pouco e o número de cartões jogados é maior. Em contrapartida, você precisaria dividir o prêmio. Em economia se usa o termo utilidade marginal decrescente. Ir de R$ 0 para R$ 10 milhões não é o mesmo que de R$ 10 milhões para R$ 20 milhões. A distância é a mesma matematicamente, mas a utilidade que damos aos R$10 milhões extras depois que já temos R$ 10 milhões é certamente menor.