Mega da Virada: curiosidades sobre o concurso que vai sortear R$ 450 mi

A Mega da Virada deste ano vai premiar o maior valor da história da loteria brasileira: R$ 450 milhões. Golpe de sorte, para dizer o mínimo, a probabilidade de acertar os seis números com um jogo simples é uma em cinquenta milhões — mas com as milhões de apostas ao redor do país, todo ano alguém acerta. No ano passado, duas pessoas fecharam as seis dezenas e dividiram o prêmio multimilionário.





As chances são as mesmas, independente do número jogado, do local da aposta ou de quantos participantes o sorteio terá. Mas, com a matemática oferecendo poucas esperanças, as coincidências e superstições não deixam de cumprir seu papel.





Fernando Passos, superintende de rede da Caixa Econômica Federal, contou para o Estado de Minas algumas curiosidades das últimas edições do sorteio que pode criar milionários da noite para o dia.





Cidades da sorte

Fernando comenta que a torcida para que Belo Horizonte seja a cidade do próximo premiado é grande. “Nós temos pé quente, somos a terceira cidade com maior número de premiados”, pontuou Fernando.





A capital mineira já teve quatro bilhetes premiados nos 14 anos do sorteio. A cidade fica atrás apenas de São Paulo e do Rio de Janeiro – a primeira é, também, a com maior número de apostadores.





Números campeões

Nas quatorze edições, algumas dezenas foram sorteadas mais de uma vez. A que mais repetiu foi a de número 10 — quatro vezes em Megas da Virada, fazendo dela a “artilheira” entre as dezenas disponíveis na cartela.





Em seguida, apareceram três vezes nos bilhetes premiados os números 3, 5, 20, 33 e 36. A probabilidade de que um número ou outro seja sorteado é a mesma, mas a recorrência não deixa de ser relevante.





Isso porque se a probabilidade é a mesma para todos os números, a tendência de longo prazo é que todos sejam sorteados na mesma quantidade de vezes. O doutor em matemática e professor da UFMG, Gilcione Nonato Costa , explica o raciocínio através de uma analogia.





“Se você joga uma moeda várias vezes e deu muita cara, você sabe que um dia vai dar coroa, porque se nunca der coroa, o sorteio não é honesto. A longo prazo, os números que são menos sorteados necessariamente serão sorteados para que essa discrepância seja minimizada. Então, a longo prazo, seria recomendado apostar nos números menos sorteados”, conta o professor.





Maior prêmio

Nunca na história da Mega da Virada e das Megas Senas um valor tão alto foi sorteado. Se uma pessoa apenas acertar as seis dezenas, são R$ 450 milhões de reais que vão cair na conta do sortudo . Se mais de uma pessoa tiver o bilhete premiado, o prêmio será dividido entre elas.





A últimas edições sortearam R$ 304 milhões em 2019, 325 milhões em 2020 e R$ 378 milhões, em 2021, nas faixas principais. A arrecadação de cada uma delas ficou entre R$ 1 bilhão e R$ 1,51 bilhão — a maior foi no ano passado, e teve dois sortudos.





Se não houver bilhete com os seis números sorteados, o prêmio não acumula. Ele será dividido entre todos os que acertaram cinco dezenas — se também não houver, valem os com quatro dezenas, e assim por diante.





Mas “é mais comum que tenha um premiado nas seis apostas. Na Mega-Sena tem o acumulado, mas é normalmente um número menor de apostadores. Na Mega da Virada, a média é que os vencedores levem com as seis dezenas”, explica Fernando.