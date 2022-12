Ninguém acerta a Mega-Sena 2549, e próximo sorteio é o da Mega da Virada

Caixa abriu a opção de apostadores marcarem até 20 dezenas na Mega-Sena 2550 (foto: Reprodução)

Próximo sorteio

Nº de dezenas - valor - probabilidade

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2549, apurada neste sábado (17/12) pela Caixa Econômica Federal. O próximo concurso, o de número 2550, será o da Mega da Virada, em 31 de dezembro. O prêmio está estimado em R$ 450 milhões.Os números sorteados nesta noite foram 01 - 06 - 10 - 30 - 33 - 35.No sorteio, a quina teve 107 apostas vencedoras, e cada uma receberá R$ 22.867,86. Já a quadra teve 5.232 apostas ganhadoras; cada uma leva R$ 668,10.O prêmio estimado para a Mega da Virada deste ano é de R$ 450 milhões, o maior da história das loterias.Quem quiser concorrer já pode adquirir o bilhete nos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site e aplicativo) mediante login com CPF e senha de seis dígitos.Os preços variam de R$ 4,50, para uma aposta de seis números, a R$ 174.420,00, em um bilhete com 20 dezenas.A possibilidade de selecionar 20 números foi estabelecida pela Caixa no concurso especial de fim de ano em 2022. Nos sorteios regulares da Mega-Sena, o participante tem a opção de escolher de seis a 15 dezenas.O sorteio ocorre na noite de sábado, 31 de dezembro.6 números - R$ 4,50 - 1 em 50.063.8607 números - R$ 31,50 - 1 em 7.151.9808 números - R$ 126,00 - 1 em 1.787.9959 números - R$ 378,00 - 1 em 595.99810 números - R$ 945,00 - 1 em 238.39911 números - R$ 2.079,00 - 1 em 108.36312 números - R$ 4.158,00 - 1 em 54.18213 números - R$ 7.722,00 - 1 em 29.17514 números - R$ 13.513,50 - 1 em 16.67115 números - R$ 22.522,50 - 1 em 10.003