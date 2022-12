Bombeiros retiram cadáver em decomposição de lagoa em Minas

Segundo Corpo de Bombeiros, o corpo já estava em estágio de decomposição (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) O corpo de um homem, com idade estimada em 50 anos, foi retirado de uma lagoa no município de Francisco Sá, no Norte de Minas, na tarde desta terça-feira (27/12), pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, o corpo já estava em estágio de decomposição.





A perícia da Polícia Civil também compareceu para os trabalhos de praxe e liberou o corpo, que foi retirado da água pela equipe dos bombeiros e entregue ao serviço funerário para encaminhamento ao Instituto Médico Legal (IML).

A vítima ainda não foi identificada, e as autoridades também não têm informações sobre as circunstâncias da morte.

Cadáver em mata

Também no Norte do estado, em Janaúba, o Corpo de Bombeiros resgatou o cadáver de um homem, na zona rural do município, em local de difícil acesso.

Corpo é encontrando em Janaúba, no Norte de Minas, em área de difícil acesso (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) O corpo, conforme os militares, estava em um plano inclinado, a cerca de cinco metros de altura. Também não foi possível realizar a identificação da vítima e as causas da morte. O corpo foi periciado pela Polícia Civil e liberado para o IML.

Nos dois resgates, ninguém se manifestou sobre um possível desaparecimento de algum familiar nas circunstâncias dos corpos encontrados, pontuou o Corpo de Bombeiros.