Idoso de 70 anos era pessoa de confiança das famílias de crianças abusadas

Coletiva da Polícia Civil sobre o caso de abuso: delegadas Elisa Moreira, Juliana Califf e Mellina Clemente e um dos investigadores A delegada Mellina (2ª da esquerda para a direita) e a equipe que investiga os abusos sexuais (foto: PCMG/Divulgação)

A Polícia Civil concluiu, nesta terça-feira (27/12), as investigações sobre um idoso, de 70 anos, suspeito de cometer estupro de vulnerável, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O homem foi preso na última sexta-feira (23/12).



Além do mandado de prisão, os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão na casa do suspeito. Até o momento, já foram identificadas quatro vítimas e um quinto caso está em investigação.

A delegada Mellina Clemente, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Contagem, preside o inquérito e não descarta a possibilidade de haver outras vítimas.

“É importante noticiar esse fato, pela gravidade dele e porque, possivelmente, podem existir outras vítimas que ainda não conseguimos identificar. Então, nosso alerta é que, caso alguém esteja assistindo ou nos escute, encoraje-se para ir até a delegacia e fazer essa denúncia”, diz ela.

As investigações tiveram início em julho deste ano, quando os pais de uma das vítimas procuraram a delegacia para denunciar o crime. “Os representantes legais de uma das vítimas nos procuraram e relataram que o filho, hoje adolescente, de 15 anos, noticiou que teria sido abusado por esse senhor quando tinha 6 ou 7 anos de idade”, afirma a delegada.

Com o avanço das investigações, uma adolescente de 17 anos também foi identificada e relatou para a família que tinha sido vítima quando ainda era criança. O suspeito, segundo a delegada, gozava da confiança dos familiares das vítimas para cometer os abusos.

“Essas vítimas eram vizinhas do suspeito e havia uma relação de muita proximidade e confiança em relação ao homem e à esposa dele. Era uma relação em que uns tinham a chave da casa do outro. A mulher do suspeito era madrinha de uma das vítimas; o casal era padrinho do irmão de uma das vítimas", afirma ela.

Após a identificação dessas duas vítimas, a notícia começou a investigar em Contagem e surgiram mais duas vítimas, de 5 e 7 anos, sendo que a mãe delas é parente do casal. “A mãe chamou a atenção pelo fato de que sempre que eles iam até a casa do suspeito, seus filhos adoeciam, tendo febre, e, às vezes, tendo que ser levados para o hospital, segundo a delegada Mellina.

A delegada ressalta que todas as vítimas apresentaram mudança de comportamento e, após consulta com psicólogos e conversa com os pais, acabaram revelando os abusos sofridos na infância.

Laudos psicológicos realizados apontaram para a ocorrência dos fatos. “Em um dos relatos muito chocante, de uma das vítimas que hoje é adolescente, ela contou que não sabia que era abuso. Ela só percebeu que aquilo era um abuso quando tinha de 8 para 9 anos. Foi quando ela viu uma reportagem na televisão e percebeu que aquilo era um abuso”, conta Mellina.



As investigações prosseguem e o suspeito foi encaminhado para o sistema prisional.