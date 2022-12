Casal autor de sete roubos de veículo em BH é preso

Cresce o número de simulacros de arma de fogo utilizada por criminosos em Belo Horizonte (foto: EM/D. A. Press)

O roubo de um Hyundai, de cor preta, ocorrido na tarde de segunda-feira (26/12), no Bairro Sion, Zona Sul de Belo Horizonte, mobilizou a Polícia Militar, que acabou por localizar o veículo e prender um casal, responsável pelo crime. Foram presos G.F.C., de 34 anos, e F.C.N., de 22, suspeitos do crime registrado na Rua Washington, 829.

A partir do chamado recebido pela PM, o veículo, que tinha um identificador eletrônico, passou a ser rastreado. Segundo a vítima, uma mulher de 25 anos, o casal apontou uma arma contra ela, anunciando o assalto. Mandou que saísse do carro, deixando as chaves na ignição.O fato de o roubo ter sido praticado por um casal despertou interesse ainda maior por parte da PM, porque essa não havia sido a primeira vez que esse tipo de roubo era registrado.

No rastreamento, os policiais conseguiram chegar ao veículo nos primeiros minutos desta terça-feira (27/12), na rodovia MGC 356, sentido Rio de Janeiro.

Com a aproximação da viatura da PM, o motorista arrancou em fuga, em alta velocidade. Os policiais conseguiram interceptar o carro na Avenida Sigmund Weiss, no Bairro Pilar.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, o casal é responsável por, pelo menos, sete roubos do mesmo tipo. O veículo roubado foi recuperado e removido para o pátio do Detran-MG, em BH.

Com o casal, que foi encaminhado ao Plantão Digital da Polícia Civil, foram aprendidos um simulacro de arma de fogo, que estava escondido no assoalho do veículo, três pedras de crack e R$ 59,00 reais em dinheiro.