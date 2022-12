Preso homem que matou parceiro sexual em Cana Verde

Crime mexeu com a sociedade da pequena Cana Verde (foto: EM/D. A. Press)

A Polícia Civil cumpriu mandado de prisão contra um homem, de 30 anos, suspeito do crime de homicídio, ocorrido em agosto de 2018, no município de Cana Verde, no Sul do estado. Ele foi preso em Perdões, nessa segunda-feira (26/12).

Investigações apontaram que o suspeito mantinha relações sexuais mediante pagamento com um homem, vítima do crime. De acordo com o boletim de ocorrência, no dia do homicídio houve uma discussão entre eles por causa do valor a ser pago. Por isso, o suspeito teria matado o ex-parceiro.

Para cometer o assassinato, o autor usou um bloco de alvenaria, atingindo a vítima com diversos golpes, a maioria na cabeça. No exame de corpo de delito, realizado à època, a perícia concluiu que houve tortura, pois eram muitas as marcas no corpo da vítima.

O indiciamento será com o agravante, já que o autor teria ameaçado as testemunhas. Foi esse detalhe que motivou o pedido de prisão preventiva do suspeito, que foi encaminhado para o sistema penal.