Homem que matou a mulher com quatro tiros na frente da filha é preso em MG

Arma utilizada no crime foi apreendida pela polícia com o autor do crime (foto: PCMG)

Em trabalho conjunto entre a Polícia Civil e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Governador Valadares (Ficco/GVS), prendeu, em menos de 24 horas, um homem, de 44 anos, suspeito de assassinar sua companheira, de 41. O crime ocorreu no último domingo (25/12), em Gonzaga, cidade distante cerca de 80 quilômetros de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.



O corpo da vítima foi encontrado com quatro tiros. Segundo a perícia da Polícia Civil, foram encontrados, junto ao corpo, alguns projéteis deflagrados e outros intactos, todos de calibre 38.

Antes de fugir, o suspeito passou na casa de uma irmã dele e deixou a filha do casal, de 7 anos. Houve o acionamento do Conselho Tutelar, que enviou uma assistente social para conversar com a criança. Ela relatou ter presenciado o crime cometido pelo pai.

A Polícia Civil instaurou inquérito e pediu a prisão preventiva do suspeito, que foi deferida pela Justiça. Teve início, então, um rastreamento por parte dos policiais, que conseguiu localizar e prender o suspeito. Ele estava num hotel, em Governador Valadares.



A arma utilizada no crime foi apreendida com o suspeito, que foi levado para a Delegacia de Governador Valadares.



“Ele confessou o crime em seu depoimento, dizendo que realizou os disparos após discutir com a vítima”, disse o delegado Leonardo Félix Damasceno. O homem foi encaminhado para o sistema prisional.