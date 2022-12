Motorista perde o controle da direção e tomba carreta; veja o vídeo

Carreta de cimento tombou na rotatória da Av. das Indústrias, em frente ao Mega Space, em Santa Luzia (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Um motorista, de 44 anos, perdeu o controle da direção de uma carreta e tombou o veículo na rotatória da Avenida das Indústrias, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O veículo só foi retirado da pista no dia seguinte ao acidente, na manhã desta terça-feira (27/12).De acordo com o motorista, Cristiano de Souza, a carga pesou no eixo traseiro da carreta e ele acabou perdendo o controle do veículo. "Segurei no radar, mas, quando fui fazer a rotatória, puxou e tombou. Não teve como evitar", contou à reportagem do Estado de Minas.Apesar do susto, Cristiano conseguiu sair ileso do acidente. "Eu só pensei que Deus protegeu minha vida. Na hora a gente não sabe o que faz, é um desespero", conta ele, que até então nunca havia sofrido nenhum acidente de trânsito.O tombamento ocorreu por volta das 10h dessa segunda-feira (26/12). Por conta das chuvas, a carreta, que transportava cimento, ficou atravessada às margens da pista, em frente ao Mega Space.