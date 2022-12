BH tem alerta de chuva de até 30 mm e rajadas de vento

BH está em alerta de chuva com rajadas de vento (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

A Defesa Civil de Belo Horizonte fez um alerta para possibilidade de chuva de até 30 mm com raios e rajadas de vento em torno dos 50 km/h. O alerta vale até a manhã de quarta-feira (28/12).

Acumulado de chuva em dezembro*

A Região Centro-Sul foi a que registrou o maior volume de chuva em dezembro, chegando a 480,6 mm, o que representa 142% do total esperado para o mês. Das nove regionais da capital, apenas o Barreiro ainda não ultrapassou os 339,1 mm, que é a média climatológica do último mês do ano.

Barreiro: 318,4 (93,9%)

Centro Sul: 480,6 (141,7%)

Leste: 437,4 (129%)

Nordeste: 369 (108,8%)

Noroeste: 391,8 (115,5%)

Norte: 399,8 (117,9%)

Oeste: 471,4 (139%)

Pampulha: 407 (120%)

Venda Nova: 376,6 (111,1%)



*Válido até às 5h45 do dia 27/12

Recomendações durante a chuva

A Defesa Civil recomenda que a população redobre a atenção em dias chuvosos.