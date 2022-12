COVID-19: confira os números da doença de Minas e BH

Movimento de pacientes no Centro de Saúde Cachoeirinha (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Minas Gerais registrou 6.944 novos casos e 22 mortes por COVID-19 nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Em Belo Horizonte, foram 2.941 novos casos em uma semana, uma média de 420 por dia. Ambos os boletins foram divulgados nesta terça-feira (27/12).









Embora alta, a imunização com a 3ª dose tem grande diferença, com 73,4% de cobertura. O número é ainda menor para a 4ª vacina, em que apenas 20,4% dos adultos, acima de 40 anos, foram aos postos.

MINAS GERAIS





Em todo o estado, desde o início da pandemia, foram registrados 4.063.879 casos e 64.368 mortes. A vacinação com uma dose chega a 88,58% da população, ao mesmo tempo que 83,80% das pessoas já receberam duas injeções. Ao avaliar as doses de reforço, Minas tem 64,51% de imunizados com três doses e apenas 44,73% dos adultos com as quatro vacinas.