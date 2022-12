PBH lança plataforma colaborativa de monitoramento voltada para segurança

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman pediu que moradores e comerciantes façam a adesão ao programa (foto: Reprodução/Youtube PBH)

A Prefeitura de Belo Horizonte lançou, nesta quinta-feira (29/12), uma plataforma de monitoramento voltada para a segurança colaborativa. Ela usará imagens de câmeras externas instaladas em residências e comércios que estejam voltadas para as ruas ou praças. As imagens serão armazenadas em nuvem por sete dias na plataforma que é acessível a todos os órgãos que atuam no Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH).





O objetivo do programa é “uma Belo Horizonte mais segura, com mais câmeras e maior engajamento da população”, disse a diretora do COP-BH, Geórgia Ribeiro Rocha.





Segundo Geórgia, são mais de 15 instituições municipais e estaduais, como Guarda Civil Municipal, BHTrans, Defesa Civil, Central do Samu, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Cemig, Copasa, Gasmig, entre outras. A diretora destaca que o foco é a segurança, mas as imagens serão usadas para outras finalidades também.





O programa não terá custo para a PBH. As câmeras estarão conectadas por meio de empresas credenciadas e as imagens disponíveis na plataforma.





“A proposta da plataforma é uma segurança colaborativa. A participação colaborativa do cidadão, empresários, parceria com empreendimentos comerciais, como shoppings, lojistas e também associações de moradores e comerciais”, frisou.





De acordo com ela, o objetivo do programa é ampliar a capacidade de monitoramento dos diversos problemas públicos da cidade, contribuindo para segurança, mobilidade, serviços urbanos, emergências em saúde, gestão de eventos e desastres.





A diretora afirma que com a plataforma, a PBH espera contribuir para o aumento da sensação de segurança na cidade, o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida dos moradores da capital.





Acompanhamento da rotina da cidade





As imagens serão usadas para um acompanhamento da rotina da cidade - acidente de trânsito, deposição clandestina de lixo, pichações e depredações - tanto no dia a dia quanto em momentos específicos, em gestão de grandes eventos e crises. A diretora cita o carnaval e alagamentos, por exemplo, ao afirmar que o uso das imagens será ampliado.





Em 2022, o COP-BH tem acesso a 3.658 câmeras públicas. Com a plataforma, a intenção é chegar a 5 mil em 2023. “Dependemos da adesão, do engajamento e da colaboração de todos os cidadãos para conseguirmos atingir esse resultado”, afirmou.





Os cidadãos ou comerciantes interessados em participar do programa devem procurar as três empresas que já estão credenciadas pela PBH: Emive, Home Shock e Globalnetcam. Outras empresas podem aderir ao chamamento público e fazer o cadastro.





Os moradores ou comerciantes que aderirem à plataforma receberão uma placa indicativa da participação.

“Estamos muito otimistas com esse programa. Belo Horizonte mais segura é uma responsabilidade da cidade como um todo. Não adianta o poder público imaginar que sozinho consegue fazer isso. Quando reunimos bares, restaurantes, farmácias, supermercados, prédios, casas, multiplicamos nossa capacidade de verificar o que acontece nas ruas”, disse o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman.





Ele convocou os responsáveis por câmeras privadas da capital a aderirem ao programa. “Síndicos de prédios, donos de restaurantes, lojistas. É uma adesão simples que pode permitir que consigamos mapear a cidade inteira e transformar Belo Horizonte em uma das cidades mais seguras do Brasil.”





O prefeito lembrou ainda que a plataforma permite o monitoramento, em tempo real, de outras situações como enchentes. “Pelas imagens é possível deslocar rapidamente uma equipe para fazer a proteção daquela região.”