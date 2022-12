Segurança morre com tiro no peito durante festa em Minas

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima e outros seguranças retiraram da festa um rapaz, de 18 anos, que teria se envolvido em uma briga com outras duas pessoas no evento.

Na sequência, o autor fugiu. Os policiais começaram a fazer uma ronda na região e foram na residência da mãe do suspeito. Ela disse, em conversa com os PMs, que o filho não dormiu em casa e não estava lá no momento.

Os policiais continuaram a procura e encontraram o rapaz na frente da casa da namorada. Ao ser abordado, ele disse que não estava na festa, que tinha dormido na residência da mãe e que ela tinha pedido para ele ir comprar pão. Ele alegou que foi até a casa da companheira para que ela fosse junto com ele à padaria.

Como a história não batia com o que a mãe dele contou, os policiais deram voz de prisão ao rapaz. Segundo os PMs, na hora da prisão, ele falou para a namorada. “Deu ruim. A casa caiu, amor”. E foi conduzido para a Delegacia.

Em contato com o responsável pela festa, os policiais tiveram acesso às câmeras de segurança do local, que confirmaram o momento em que o autor atirou contra a vítima.