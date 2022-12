Duas pessoas morrem durante fortes chuvas na Grande BH

As fortes chuvas que atingiram a Grande BH na noite dessa quarta-feira (7/12) deixaram um rastro de destruição e mortes. Em Santa Luzia, um homem de 65 anos morreu após parte da residência onde morava desabar. Já em Vespasiano, uma adolescente de 17 anos perdeu a vida após o carro em que estava ser arrastado pelas águas.

Várias cidades da Grande BH, inclusive a capital mineira, sofreram com as fortes chuvas na noite dessa quarta-feira (7/12)

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um morador foi soterrado após o muro colapsar e atingir parte da casa na Rua Valdivino de Oliveira, no Bairro Palmital, em Santa Luzia. O corpo do homem foi encontrado debaixo dos escombros. A vítima foi identificada como José Martins Teixeira.