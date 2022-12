Vale reforça segurança nas barragens no período chuvoso

A ação faz parte do plano de preparação da empresa, executados antes de cada estação do ano, considerando as mudanças climáticas (foto: REUTERS/ Pilar Olivares) A mineradora Vale, por causa do período chuvoso durante o mês de novembro e dezembro, reforça a segurança das barragens, por meio da fiscalização e monitoramento das estruturas, com intuito de proteger as comunidades localizadas nas proximidades. A ação faz parte do plano de preparação da empresa, executados antes de cada estação do ano, considerando as mudanças climáticas.





Segundo a mineradora, as barragens e as condições de segurança e estabilidade são avaliadas continuamente por equipes internas, externas e órgãos públicos competentes. Os resultados dos estudos são aplicados para calcular o dimensionamento dos sistemas de escoamento e de drenagem de água dos reservatórios, além de indicarem controles adicionais, que podem aumentar a segurança das construções, principalmente durante a época de chuvas fortes.









Ainda conforme a Vale, as barragens alteradas pelo método a montante, que estão em processo de caracterização, foram feitas melhorias no sistema de drenagem para facilitar o escoamento da aguá, além da instalação de bombas para coibir o acúmulo de água nos reservatórios. Em 2022, cinco barragens desses tipo foram eliminadas, sendo que, ao todo, 30 estruturas da mineradoras foram construídas por esse método, 12 já foram completamente descaracterizadas — nove em Minas Gerais e três no Pará.

Outras medidas de segurança

A mineradora explica que a eliminação de barragens a montante é uma das principais ações da Vale para evitar que rompimentos, como ocorreu em Brumadinho , em 2019, voltem a acontecer. Durante o período chuvoso, algumas barragens, durante o turno da noite, poderá ser temporariamente suspenso para manter a segurança das equipes e as obras com início previsto para 2023 serão iniciadas ou retomadas depois da época de chuvas.





Além disso, em parceria com as Defesas Civis municipais, são feitas para orientar a população em caso de emergências envolvendo as estruturas. Com isso, a Vale cumpre um cronograma de testes de sirenes e exercícios simulados, com objetivo de desenvolver e fortalecer a prevenção nas comunidades próximas às barragens.

A Vale também informou que principais barragens da mineradora são monitoradas 24 horas, durante todos os dias da semana, pelo Centros de Monitoramento Geotécnico (CMGs) instalados no Brasil, além de passarem por inspeções periódicas de equipes internas e externas. As inspeções são reportadas para Agência Nacional de Mineração (ANM) e demais órgãos competentes.

E também: Fortes chuvas deixam 42 cidades em situação de emergência em Minas

Empresas de auditoria independentes, contratadas no âmbito dos Termos de Compromissos firmados com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, também avalia as condições de segurança, em que as atividades envolvem visitas de campo, reuniões semanais, emissão de relatórios de acompanhamento e elaboração de recomendações que colaboram com a melhoria das medidas de prevenção. O resultado de todas essas atividades é compartilhado com o próprio Ministério Público e com os órgãos competentes.