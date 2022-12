Fortes chuvas deixam 42 cidades em situação de emergência em Minas

Sacramento, no Alto Paranaíba, atingido por uma tempestade de granizo em 8 de novembro, é um dos municípios em situação de emergência (foto: Redes sociais/Reprodução) Minas Gerais já contabiliza 42 municípios em situação de emergência em decorrência das fortes chuvas que atingem o estado desde o fim de setembro.





O balanço foi divulgado nesta quinta-feira (1º/12) pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec).

Um temporal em Itabirito, na Região Central de Minas, provocou o transbordamento do Córrego Carioca nessa quarta-feira (30/11). Ruas da parte central da cidade ficaram alagadas.

No mesmo dia, em Jordânia, no Vale do Jequitinhonha, 16 pessoas ficaram desabrigadas e 204 terminaram desalojadas.