Após chuva, represa transborda e deixa 15 famílias desalojadas em Minas

Represa de propriedade rural transborda depois de chuva de cabeceira no distrito de Pedro Versiani, em Teófilo Otoni (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O transbordamento de uma represa particular deixou ao menos 15 famílias desalojadas em Pedro Versiani, distrito de Teófilo Otoni, no Vale do Jequitinhonha, na tarde desta quinta-feira (1).