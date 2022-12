Bebê com síndrome de intestino curto é transportado para Porto Alegre

Além do piloto e do copiloto do Corpo de Bombeiros, Aylla foi acompanhada da mãe, uma enfermeira e um médico (foto: Cristiano Machado / Imprensa MG)

A pequena Aylla, de seis meses, foi transportada na manhã desta quinta-feira (1º/12) por uma aeronave do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais para receber tratamento para síndrome de intestino curto em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

A bebê é natural de Nova Serrana, na Região Central de Minas Gerais, e nasceu prematura com um problema congênito na formação do intestino. Ela estava internada no Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte, onde passou por duas cirurgias.

Aylla foi transferida para o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, referência no tratamento para síndrome de intestino curto. O transporte foi providenciado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), por meio do SUSfácil.

Durante o trajeto de aproximadamente cinco horas e meia de duração, Aylla foi acompanhada pela mãe, por uma enfermeira e por um médico, além do piloto e do copiloto do Corpo de Bombeiros.

Após fazer exames, a bebê deve passar por uma cirurgia para receber um novo intestino e se recuperar em um período de cerca de dois meses antes de voltar para Nova Serrana.

A transferência foi recebida com alívio pela mãe, Fernanda Lisboa, de 19 anos. “O problema foi identificado quando ela tinha 17 dias de vida. É muita alegria e esperança irmos para esse hospital referência no tratamento que ela precisa”.