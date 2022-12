Mineira de 17 anos cria vaquinha para tratar câncer raro na Espanha

Giovanna busca recursos para realizar protonterapia, tratamento menos invasivo que a quimioterapia (foto: Giovanna Letícia/Reprodução/Redes Sociais)

A mineira Giovanna Letícia, de 17 anos, moradora de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, criou uma vaquinha online de arrecadação de fundos para o tratamento de um câncer maligno extremamente raro. A adolescente procura juntar R$ 800 mil e assim realizar sessões de protonterapia diárias na Espanha, já que a assistência não está disponível no Brasil.Diagnosticada no dia 11 de junho com Sarcoma de Ewing, um câncer que se instalou no seu osso ilíaco direito, na região do quadril, a jovem iniciou a quimioterapia em julho, porém vem sofrendo com o processo invasivo e doloroso. “A quimioterapia não é fácil. Ao mesmo tempo em que ela cura uma coisa, ela destrói outras boas pelo caminho”.Depois de quatro meses e seis ciclos de quimioterapia, a mineira explica que, de acordo com o protocolo de tratamento, precisou decidir entre uma cirurgia e a radioterapia. Ela ressalta que, apesar dos benefícios curativos, a operação pode causar sequelas irreversíveis na mobilidade.