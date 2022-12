Suspeito de vender linguiça com carnes de animais exóticos é preso em Minas

Linguiça exposta de forma irregular em suposta fábrica clandestina de Uberaba (foto: PCMG/Divulgação) Um homem de 45 anos foi preso pela Polícia Civil de Uberaba, na manhã de hoje (1/12), sob suspeita de manter uma fábrica irregular de linguiças, no bairro Jardim Maracanã.





‘Operação Enchido’ Além disso, em outro açougue, também no Jardim Maracanã, foram apreendidas dezenas de quilos de carnes impróprias para o consumo e suspeitas de serem de gado furtado e roubado.





Segundo informações divulgadas pela Delegacia Especializada na Repressão de Crimes Rurais de Uberaba, o nome da “Operação Enchido” faz referência à fábrica de linguiça do investigado, que é um tipo de embutido.

As investigações começaram há dois meses após relatos de que o suspeito realizava vendas no açougue, de carnes de animais que foram furtados e roubados em cidades da região de Uberaba. As vendas eram a preços menores que os de mercado e, além disso, sem seguir regras da vigilância sanitária.

Suposta empresa para lavar dinheiro

Ainda segundo a Delegacia Especializada na Repressão de Crimes Rurais de Uberaba, “o investigado mantém empresa de venda de placas fotovoltaicas, que seriam adquiridas de maneira ilícita e revendidas no mercado local, em uma espécie de prática de lavagem de dinheiro”.