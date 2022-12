Suspeito de homicídio em Minas é preso no litoral de São Paulo

Homem foi preso em Bertioga, no litoral paulista. Além de mandado de prisão, suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas (foto: PCMG/Reprodução)

Foi preso na manhã desta quinta-feira (1/12) um foragido da Justiça de Minas Gerais por envolvimento em homicídio ocorrido em Três Pontas, no Sul de Minas, no dia 1º de junho de 2021. A detenção ocorreu em Bertioga, no litoral de São Paulo.



Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o suspeito também foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A operação cumpriu 10 mandados de busca e apreensão que resultaram na localização de entorpecentes e grande quantidade de dinheiro.





O crime

O homem estava foragido desde o dia do crime e era monitorado há pelo menos seis meses. Na investigação, a PCMG apurou que o suspeito usava o nome do irmão para atuar no tráfico em bairros de Bertioga.A ação da Polícia Civil de Minas Gerais contou com o apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Os policiais localizaram outro foragido da Justiça de São Paulo, sendo os dois encaminhados à delegacia em Bertioga.Em 1º de junho de 2021, quatro indivíduos, liderados pelo homem preso na ação da Polícia Civil, estavam em uma caminhonete quando abordaram a vítima, no bairro Padre Vitor, em Três Pontas.

Segundo a PC, o grupo iniciou uma série de agressões, entre chutes, socos e pauladas. Em seguida, os homens colocaram o alvo na caçamba do veículo, ainda sob forte agressão, e o levaram até a casa de um dos suspeitos, onde continuaram com a violência.



Horas depois, os homens abandonaram a vítima inconsciente em via pública e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O rapaz ficou internado por dois dias, mas morreu em decorrência dos ferimentos.Conforme apurado pela PCMG, o “tribunal do crime” cometeu o assassinato. “Os agressores, envolvidos com o tráfico de drogas local, teriam agido para manter o domínio e o clima de terror, já que a vítima, supostamente, teria furtado a casa de um dos integrantes do grupo”.



Após o homicídio, os suspeitos fugiram, sendo três deles presos no dia 11 de agosto de 2021, permanecendo foragido apenas o líder do grupo, alvo da ação desta quinta-feira.



As investigações sobre o crime já foram concluídas, e os quatro participantes respondem presos a processos por homicídio triplamente qualificado.