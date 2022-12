Homem morre após ser atingido por maquinário na barriga em Araxá

Corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Araxá (foto: Google Street)

Um homem de 44 anos morreu na tarde de ontem (30/11) após um maquinário cair em cima de sua barriga. O acidente ocorreu em uma fábrica da empresa Sackett do Brasil, no Distrito Industrial, em Araxá, no Alto Paranaíba.



Segundo a Sackett, o homem atuava em uma empresa de transportes terceirizada. “Informamos que foi iniciado o processo de apuração das causas, seguindo os procedimentos de segurança da Sackett do Brasil”, diz trecho da nota (leia a íntegra no fim).



De acordo com o Corpo de Bombeiros de Araxá, Jandir Rossi morreu por volta das 14h30. No momento da chegada dos militares, ele estava inconsciente, apresentando um quando de parada cardiorrespiratória devido a um esmagamento na barriga. Em seguida, foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araxá, onde chegou sem vida.



Com base no depoimento de uma técnica de segurança do trabalho da Sackett, o Corpo de Bombeiros explicou que, no momento do acidente, a vítima iria transportar equipamentos para outra cidade. Porém, ao tentar embarcar um deles, acabou atingido pelo maquinário.