Homem é procurado, suspeito de tentar matar dois irmãos

Um homem de 55 anos é procurado pela Polícia Militar (PM) de Patrocínio por suspeita de tentar matar os dois irmãos dele. Uma das vítimas, de 54 anos, foi atingida por três golpes de canivete e recebeu atendimento médico em hospital da cidade. Ela não corre risco de vida.

Na manhã dessa quarta-feira (30/11), segundo informações de boletim de ocorrência da PM, o suspeito foi até uma empresa, no bairro Nações, e depois de discutir com os irmãos, pegou uma faca e tentou golpear um deles, sendo que o rapaz atacado conseguiu desviar. Em seguida, o suspeito jogou a faca no outro irmão, mas ela não o acertou. Depois disso, o suspeito evadiu do local.