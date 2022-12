Raposa 'pega carona' por 84 km e é encontrada perto da sede do Atlético

Raposa foi levada pelos bombeiros até o Ibama para receber atendimento e ser reinserida na natureza. Local onde ela desembarcou fica perto da sede do Atlético (foto: Gladyston Rodrigues/EM D.A Press e CBMMG/Divulgação)

Uma raposa foi encontrada dentro de um condomínio de luxo na Rua Tomaz Gonzaga, no bairro de Lourdes, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Os bombeiros foram acionados na tarde desta quinta-feira (1/12) para fazer o resgate do animal.









Segundo os militares, o solicitante disse que a raposa possivelmente veio escondida no automóvel em que ele viajou recentemente de Pará de Minas, no Centro-Oeste do estado, até a capital. A distância dos municípios é de 84 quilômetros.