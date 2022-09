Bombeiros capturam animal silvestre considerado perigoso em Três Corações

Bombeiro conseguiu capturar o animal com o auxílio de um cambão (foto: CBMMG/Divulgação )

O animal foi solto em seu habitat natural (foto: CBMMG/Divulgação )

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado na tarde deste domingo (25/9) para capturar um animal silvestre considerado perigoso. A solicitação partiu de um morador do bairro Jardim Paraíso, em Três Corações, no Sul de Minas.Ao chegaram ao local, os militares perceberam que o animal se tratava de um ouriço-cacheiro alojado entre a roda dianteira e o motor de uma motocicleta estacionada na garagem da casa.Os bombeiros usaram um cambão para fazer a captura do bicho, que, posteriormente, foi solto em seu habitat natural.O ouriço-cacheiro também é conhecido como porco-espinho. Quando se sente ameaçado, o animal eriça os espinhos, que facilmente se desprendem da pelagem e penetram na pele do agressor.