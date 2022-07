Bombeiros resgatam vaca e cavalo em locais de difícil acesso

Militares do Corpo de Bombeiros precisaram se desdobrar para resgatar uma vaca e um cavalo que caíram em locais de difícil acesso no interior de Minas Gerais.Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, a vaca Castanhola foi salva de uma estrutura para escoamento de água.Segundo os bombeiros, o animal teria caído na quinta-feira (30/6) e depois adentrou num "labirinto" de manilhas de concreto no sentido residencial.