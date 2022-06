Castração gratuita de cães: PBH abre agendamento todo fim de mês; confira

Cães e gatos podem ser castrados gratuitamente em BH, basta fazer o agendamento (foto: Internet/Reprodução) “Quem ama, castra.” Esse é o lema de diversas campanhas de castração de animais pelo país. Enquanto muita gente tem dificuldade em realizar o procedimento nos seus pets pelo alto custo financeiro, a Prefeitura de Belo Horizonte oferece, mensalmente, cirurgias gratuitas para esterilização de cães e gatos.









É possível agendar até 10 castrações por CPF, mas não pode extrapolar três marcações por semana. Para realizar a cirurgia, os animais devem ter no mínimo 4 meses de idade e no máximo 8 anos, e os filhotes de gatos devem pesar mais de 1,5kg.





Segundo a prefeitura, são realizadas cerca de 25 mil castrações gratuitas todos os anos em Belo Horizonte.





Preparo para a cirurgia





O procedimento cirúrgico exige que o tutor leve documento de identidade e CPF, além de um comprovante de residência recente, de Belo Horizonte. A PBH destaca que os animais devem ser transportados com segurança, guia e coleira para cães e caixas de transporte para gatos. É necessário levar uma coberta para aquecer o animal após o procedimento.





Os animais passam por avaliação médica veterinária para autorizar o procedimento, e é preciso também que eles estejam em jejum hídrico de 8 horas e jejum alimentar de 12 horas, já que a castração envolve uma cirurgia geral.





No dia marcado para a castração, o tutor deve comparecer ao local usando máscara, manter distância mínima de 2 metros das outras pessoas, higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel 70% e não levar acompanhantes. Além disso, o dono do animal deve permanecer na unidade após a castração, até a alta, processo que dura 3 horas, em média.