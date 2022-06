O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), sancionou nessa terça-feira (15/6) lei que proíbe tatuagens e piercing em animais para fins estéticos. A Lei Nº 11.366 foi publicada no Diário Oficial do Municipio nesta quarta-feira (15/6).

A lei determina aplicação de advertência e multa para os infratores. No caso de estabelecimentos, o local fica sujeito a suspensão ou cassação do Alvará de Localização e Funcionamento (ALF).

O Projeto de Lei, de autoria de Duda Salabert (PDT) e Miltinho CGE (PDT) foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Vereadores no último dia 5. O texto, no entanto, passou por sanções do Executivo municipal.