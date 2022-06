Rodeio Show: Justiça proíbe provas com animais em Pedro Leopoldo

Autoria da ação, ONG Princípio Animal considera a prática de montaria em touros e prova de três tambores expõe os animais ao sofrimento (foto: Divulgação/PL Rodeio Show) A 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, determinou nessa segunda-feira (6/6) que a organização do Pedro Leopoldo Rodeio Show não realize as provas de montaria em touros e três tambores marcadas para esta sexta-feira (10/6) e sábado (11/6).

A decisão do juiz Leonardo Guimarães Moreira levou em conta parecer técnico do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) que concluiu que rodeio não apresentou toda a documentação necessária para a sua realização. O descumprimento gera multa de R$ 100 mil. A empresa ainda pode apresentar contestação sobre a decisão.

Em sua defesa, a empresa Pedro Leopoldo Rodeio Show Ltda. responsável pelo rodeio apresentou manifestação alegando a regularidade de toda a documentação e procedimentos exigidos por lei, tanto de segurança quanto de tratamento aos animais envolvidos no evento.

Ministério Público constatou irregularidades

O MP foi acionado para apurar a ocorrência de maus-tratos físicos e mentais impostos aos animais e averiguar a documentação apresentada pela empresa. As promotoras constataram que o evento não apresentou toda a documentação necessária para sua realização. Além disso, foram informadas apenas da realização do rodeio na modalidade três tambores.

Em uma análise no site do evento, o Ministério Publico contatou que o cronograma da festa do peão apresentado pela empresa estava diferente e constava também a previsão de provas em montaria em touros.

Na página oficial consta que a prova de rodeio em Pedro Leopoldo faz parte do calendário de competição nacional e conta com 20 cowboys de todo o Brasil e um total de 60 touros e mais de 30 cavalos.

O MP também verificou que que não foram apresentados certificados de controle de anemia infecciosa para os cavalos que iam se submeter à prova de três tambores. Outra obrigação legal que não foi apresentada pela empresa, segundo o MP, foi a ausência de registro da empresa realizadora do evento no Instituto de Agropecuária (IMA), responsável em fiscalizar as condições de saúde dos animais.

O parecer técnico do Ministério Público também constatou que na realização da edição do Pedro Leopoldo Rodeio Show de 2018 houve prática de maus-tratos aos animais que participaram do evento.

Por fim, o juiz Leonardo Guimarães Moreira intimou a prefeitura de Pedro Leopoldo para que, utilizando de seu poder de polícia, fiscalize o cumprimento da liminar, atuando no sentido de não permitir a realização de rodeios durante o evento. Um ofício com a decisão também foi encaminhado à Polícia Militar.