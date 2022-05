UFMG promove feira 'Adote um focinho' para cães e gatos nesta quinta (26)

Quem desejar adotar um animal, deve portar documento de identidade com foto e comprovante de endereço, e no momento, irá assinar um termo de adoção (foto: UFMG/ Divulgação)

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) vai promover, nesta quinta-feira (26/5), das 10h às 15h, uma feira de adoção com cerca de 200 cães e gatos, aberta à comunidade acadêmica e ao público externo, na Praça de Serviços do campus Pampulha. Quem desejar ir à feira, poderá conferir alguns dos animais disponíveis no Instagram da campanha “Adote um Focinho”.





Todos os animais expostos estarão devidamente tratados e vacinados contra doenças específicas da espécie e contra a raiva, castrados (no caso dos que já têm a idade adequada) e com controle em dia de endo e ectoparasitas.

A feira é promovida pela Comissão Permanente de Políticas de Animais nos Campi da UFMG, com apoio da Pró-reitoria de Administração (PRA) – nesta edição, o evento também conta com parceria da ONG Bastadotar, nascida na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (Fafich). Quem desejar adotar um animal, deve portar documento de identidade com foto e comprovante de endereço e vai assinar um termo de adoção.

De acordo com Luiz Carlos Villalta, presidente da Comissão Permanente de Políticas de Animais nos Campi da UFMG, "a adoção é uma importante estratégia no manejo populacional de animais de companhia, pois possibilita sua reinserção na sociedade circundante”. Além disso, o trabalho realizado com os animais na universidade também faz parte de programas e projetos de extensão.

Mais de 11 mil animais foram recolhidos das ruas

De acordo com dados disponibilizados pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), de 2018 até abril de 2022, 11.383 cães e gatos foram resgatados das ruas pelo Centro de Controle de Zoonoses. Somente nos primeiros quatro meses deste ano, foram 295 cães e 263 gatos. Destes 11.383 animais resgatados, 1.245 cães e gatos foram doados.

O Centro de Controle de Zoonoses realiza o recolhimento de animais soltos nas vias sem tutores próximos. Todos os animais que chegam à unidade passam por uma consulta com veterinário. Caso necessário, é iniciado tratamento adequado. Além dessa avaliação, é feita vermifugação, vacina contra a raiva e controle de ecto endoparasitas.

O órgão aguarda o período de dois dias após a captura para serem resgatados por seus tutores. Expirado o prazo, eles são disponibilizados para adoção nas dependências do Centro de Controle de Zoonoses, de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 16h30. Para adotar, é necessário ser maior de idade, apresentar carteira de identidade e comprovante de endereço. Animais adotados, com idade superior a 4 meses, saem castrados e microchipados. Filhotes abaixo de 4 meses saem com a castração garantida.

A maior parte do controle de cães e gatos desabrigados é feita por meio de denúncias, pelos telefones 3277-7411 ou 7413. É importante ressaltar também que o abandono e maus-tratos de animais é crime e deve ser denunciado à Delegacia Especializada de Investigação de Crimes Contra a Fauna de Minas Gerais.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.