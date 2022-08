Bombeiros resgatam filhote de jaguatirica em Timóteo

O animalzinho cabia na palma da mão de militar que o resgatou (foto: CBMMG/Divulgação)

O Corpo de Bombeiros resgatou, na manhã desta quinta-feira (11), um filhote de jaguatirica, no bairro Bethânia, em Timóteo, no Vale do Aço. O animal estava sozinho e corria risco de morte.