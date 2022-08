Bombeiros resgatam cobra coral no telhado de uma casa

Animal foi achado entre as estruturas do telhado da casa (foto: CBMMG/Divulgação) Uma cobra coral foi resgatada pelos bombeiros dentro de uma casa na noite de sábado (13/8) em Bocaiuva, Norte de Minas. A serpente, de uma das espécies mais venenosas encontradas no país, estava alojada na estrutura do telhado da casa.









Segundo os militares, com uma pinça de contenção de serpentes, a cobra coral foi retirada da casa, colocada em uma caixa e, em seguida, solta em ambiente natural e longe da área urbana de Bocaiuva.





Os bombeiros apontam que se trata de uma coral verdadeira - portanto, peçonhenta. O animal difere-se de variações não venenosas em características como a cauda e cabeça nas cores preto e amarelo, além de um focinho mais curto.





Os militares ressaltam que, havendo dúvidas, toda serpente deve ser tratada como venenosa. Deve-se evitar matar o animal e isolá-lo até a chegada dos bombeiros para a captura.

Jiboia em Janaúba

Em Janaúba, também no Norte do estado, os bombeiros atenderam outra ocorrência para a captura de uma cobra no último sábado. Desta vez, os militares precisaram retirar uma jiboia do quintal de uma residência.

Jiboia foi capturada e solta na área rural de Janaúba (foto: CBMMG/Divulgação)

A cobra foi encontrada em um abacateiro no quintal de uma casa na Comunidade Matinha. Os bombeiros fizeram o resgate do animal e o soltaram em uma área distante do perímetro urbano.





A jiboia não é uma espécie peçonhenta. Elas costumam atacar se enroscando nas presas até interromper o fluxo sanguíneo.