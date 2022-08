Criança com isqueiro pode ter começado incêndio em Uberlândia

Quarto ficou destruído. Chamas começaram em colchão onde criança brincava com um isqueiro (foto: CBMMG/Divulgação)

Um incêndio destruiu parcialmente uma casa na tarde deste sábado (13/8) em Uberlândia, Triângulo Mineiro. Os bombeiros trabalham com a hipótese de que as chamas teriam começado após brincadeira de uma criança com um isqueiro. Ninguém ficou ferido.