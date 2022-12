Belo Horizonte terá chuvas fortes e máxima de 28 °C nesta sexta (2/12)

Em Minas Gerais, o céu será nublado com pancadas de chuvas em todas a regiões (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) O dia em Belo Horizonte será, nesta sexta-feira (2/12), de céu parcialmente nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





A umidade relativa do ar, no município, ficará em torno de 50%.





Em Minas Gerais, o céu será nublado com pancadas de chuvas em todas a regiões. Ainda conforme o Inmet, poderá chover forte no Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Mucuri.





No estado, a temperatura mínima registrada foi de 13 °C, em Monte Verde, na Região Sul. Já a máxima prevista será de 34 °C, no Triângulo Mineiro.