Cidade Administrativa tem chuva forte e região registra maior volume do dia

Chuva encobre Cidade Administrativa nesta tarde de quinta (foto: Reprodução/Redes Sociais)



A chuva encobriu toda a região da Cidade Administrativa, na tarde desta quinta-feira (01/12). Imagens mostram uma grande nuvem cinzenta sobre a área. Nas redes sociais, moradores se surpreenderam com o fenômeno e comentaram o impacto das chuvas nas demais regiões da cidade.

Tava indo em bora da Cidade Administrativa e começou uma chuva absurda

Continuar trabalhando e fazer hora extra então — Henrique da Glória (@henrique_hrga) December 1, 2022

hj estarei cometendo a loucura de voltar de 4110 pq nova lima me odeia e é insustentável descer pro bh shopping na chuva %u2014 malu %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@tessaro07) December 1, 2022 vai ser isso mesmo o clima de BH?

chuva na hora q quer, sol só as vzs



tudo bagunçado, vamo arrumar isso ai %u2014 lucca da coppa (@luccacondoblece) December 1, 2022

Ainda segundo acumulado de chuvas emitido pela Defesa Civil, a região da Pampulha ficou na segunda posição, com 19,6mm. As regiões Nordeste, Noroeste e Norte aparecem respectivamente com 15,4mm, 15mm e 12,4mm. Já a região em que menos choveu foi a Oeste, com apenas 2mm.





Tradicionalmente, o fim de ano é marcado por chuvas em Belo Horizonte, mas em 2022 a média está acima das registradas nos últimos anos. O mês de novembro foi considerado o mais chuvoso dos últimos 6 anos.