Metrô de BH amplia oferta de trens para jogo do Brasil nesta sexta (2)

Já classificado para as oitavas da copa, Brasil enfrenta Camarões às 16h (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A Companhia de Trens Urbanos de Minas Gerais (CBTU-MG) vai promover alterações no serviço do metrô de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (2/12), para atender o público no terceiro jogo do Brasil na Copa do Mundo do Catar. De 13h30 às 16h, o intervalo entre os trens será de sete minutos. A Companhia de Trens Urbanos de Minas Gerais (CBTU-MG) vai promover alterações no serviço do metrô de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (2/12), para atender o público no terceiro jogo do Brasil na Copa do Mundo do Catar. De 13h30 às 16h, o intervalo entre os trens será de sete minutos.









A seleção Brasileira entra em campo às 16h para enfrentar a seleção de Camarões no Estádio Nacional de Lusail. Já classificada e com grandes probabilidades de ser a primeira do grupo G, a expectativa é que o técnico Tite escale um time alternativo . Por outro lado, só a vitória importa para os Africanos.

Confira o horário do metrô de BH nesta sexta (02/12)

5h15 a 5h59 - Intervalo de 15 minutos

6h a 8h30 - Intervalo de 7 a 10 minutos

8h31 a 13h29 - Intervalo de 15 minutos

13h30 a 16h - Intervalo de 7 minutos

16h01 a 23h - Intervalo de 15 minutos

*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais