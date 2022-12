UFMG: Escola de Enfermagem vai vacinar contra meningite C; veja datas

A Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) vai vacinar alunos, professores e funcionários da instituição, além da população em geral, de 16 a 30 anos, contra a meningite C. A ação ocorre até 13 de dezembro e os interessados devem comparecer em um dos campi de Belo Horizonte com o cartão de vacina e documento de identidade.

No câmpus Saúde, as doses serão aplicadas nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, das 8h às 17h, no primeiro andar da Escola de Enfermagem, na Avenida Alfredo Balena, 190, bairro Santa Efigênia, Região Leste de BH. Já no câmpus Pampulha, a vacinação ocorrerá na Praça de Serviços, nos dias 12 e 13 de dezembro, das 8h às 17h, localizado dentro da UFMG.

Os interessados devem levar o cartão de vacina e identidade para que a situação vacinal seja verificada pelos profissionais. Nos dias dos jogos da seleção brasileira de futebol, a vacinação acontecerá até as 12h.

A meningite meningocócica do sorogrupo C é a mais prevalente no Brasil, mas, com a vacinação massiva de anos atrás, o número de casos tinha caído consideravelmente. No entanto, o cenário parece estar se revertendo. Entre 2019 e 2021 o número de casos da doença caiu 77%, mas até o momento, faltando pouco mais de dois meses para o ano acabar, o diagnóstico voltou a crescer, de 17 para 51.