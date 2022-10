Mortes por Meningite Meningocócica cresceram 325% em Minas

O número de óbitos por Meningite Meningocócica em Minas Gerais apresentou um salto de 4 para 17 fatalidades, em relação ao ano passado, de acordo com os dados mais recentes da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgados durante coletiva do secretário Fábio Baccheretti, nesta quarta-feira (26/10). Esse crescimento representa um aumento de 325% nas mortes pela doença no estado.A meningite meningocócica do sorogrupo C é a mais prevalente no Brasil, mas com a vacinação massiva de anos atrás, o número de casos tinha caído consideravelmente. No entanto, o cenário parece estar se revertendo. Para efeitos de comparação, entre 2019 e 2021 o número de casos da doença caiu 77%, mas até o momento, faltando pouco mais de dois meses para o ano acabar, o diagnóstico voltou a crescer, de 17 para 51.