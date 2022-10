Minas Gerais amplia vacinação contra meningite para jovens e adultos

Cobertura vacinal ideal é 95% da população (foto: Gladyston Rodrigues/ EM/ D.A Press)

Minas Gerais ampliou a campanha de vacinação contra a meningite C para jovens e adultos, entre 16 e 30 anos, profissionais da área da saúde, educação e estudantes do ensino superior e técnico. O imunizante normalmente é disponibilizado para menores de 5 anos.A informação foi repassada pelo secretário da Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (26/10). A vacina pode ser aplicada gratuitamente em postos de saúde do estado, a partir do dia 3 de novembro.A ampliação temporária da vacina tem como objetivo aumentar a proteção contra a doença, que, desde 2017, não atinge a meta de cobertura. Atualmente, apenas 75% das crianças mineiras foram imunizados contra a doença. A vacina foi introduzida na campanha de vacinação do estado em 2009."Se a gente incluiu essa vacina no calendário há 12 anos atrás, esse grupo é o que não foi vacinado na infância. Nós vamos aumentar a cobertura vacinal protegendo ainda mais a população. Com isso, a bactéria corre risco menor de transmissão e mortes", afirma Baccheretti. A meningite C é um dos tipos mais agressivos da doença, que pode levar rapidamente à morte ou deixar graves sequelas.

Apesar da medida, o secretária afirma que não há alteração no número de mortes ou surto da doença no estado. Dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), no entanto, apontam um aumento de 84% nos óbitos em 2022, em comparação com o ano passado.





Quem vacina hoje?

A vacina é administrada em esquema de duas doses, aos três e cinco meses de vida, e uma dose de reforço, preferencialmente, aos 12 meses de idade.Normalmente, para as crianças que por algum motivo perderam a oportunidade de receber a vacina nas idades indicadas, recomenda-se a administração de uma dose até os quatro anos, 11 meses e 29 dias de idade."Nós vamos continuar trabalhando esse grupo já conhecido de crianças. Mas, agora nós temos um grupo novo para correr atrás para que a gente consiga evitar essa doença", disse o secretário da Saúde de Minas Gerais.

Para Baccheretti, apesar da baixa cobertura vacinal, o isolamento devido à COVID-19 conseguiu frear o avanço da doença.



"A meningite é uma doença infecciosa e o fator mais importante é o convívio. Em 2020, o isolamento evitou gripe, meningite. Quando comparamos os dados com 2019 vemos que dentro do convívio social normal nós estamos igual", avalia.

Cobertura vacinal

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), de janeiro a setembro deste ano, 465 casos foram registrados no estado. Os números são maiores que 2021, já que nos 12 meses, houve um total de 459 casos.O ideal é que 95% das crianças e adolescentes estejam imunizados contra a doença, porém a adesão às vacinações de rotina estão baixas."É uma doença prevenível e, desde 2017, estamos vendo a gente não bater a meta. Estamos puxando mais um grupo para evitar essa doença, que já poderia estar ausente das internações no nosso estado", comenta Baccheretti.