Vacina contra COVID-19 pode entrar no calendário anual de imunização

Cobertura vacinal

O secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, afirmou, nesta quarta-feira (26/10), que a vacina contra a COVID-19 deve entrar no calendário anual de imunização. A expectativa é que a vacinação se inicie nos primeiros meses de 2023.A decisão oficial, que depende do Ministério da Saúde, deve ser divulgada até o fim deste ano. "Há, sim, uma expectativa que ano que vem a gente tenha a vacinação contra a COVID-19 fazendo parte do calendário nacional de vacinação, não sabemos se em uma ou duas doses", afirmou Baccheretti.O secretário defende que o reforço seja feito antes de março, quando é esperado um aumento de doenças respiratórias, incluindo a COVID-19. "Hoje o risco de pegar covid é muito baixo, mas a gente vai chegar no inverno e vai subir, como está acontecendo agora na Europa", comenta."O reforço imunológico da vacina se dá em duas a três semanas, então, que comece a vacinação em janeiro e fevereiro", completou.A pasta estuda, ainda, ampliar o reforço sem o aval do Ministério da Saúde. "Caso percebamos que a população está correndo mais risco devido a demora da decisão a gente vai tomar a medida antes", afirmou.A queda acentuada no número de casos de COVID-19 tem mantido a procura pela vacina em patamares muito abaixo do esperado em todo estado.Dados do Vacinômetro, divulgados nesta quarta-feira (26/10) pela SES-MG, mostram que apenas 63,23% das pessoas tomaram a primeira dose de reforço (equivalente à terceira dose).Na segunda dose de reforço (quarta vacina), disponível para pessoas a partir dos 40 anos, a cobertura vacinal ainda está em 41,04%.Em Minas, oito a cada dez pessoas que morreram por complicações da COVID-19 tomaram apenas as duas primeiras doses do imunizante que protege contra a doença, conforme dados da SES-MG divulgados em julho.