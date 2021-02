Morre pai de Pedro Arthur, símbolo da luta contra a meningite

Pedro Arthur Diniz Silva, hoje com 17 anos, que se tornou Morreu nessa terça-feira, aos 46 anos, Rodrigo Diniz, pai deDiniz Silva, hoje com 17 anos, que se tornou símbolo da luta contra a meningite ainda na infância . O anúncio foi feito nas redes sociais do Instituto Pedro Arthur, entidade fundada em 2006 por Rodrigo e a esposa para orientar a população sobre a doença e pela inclusão da vacina contra a meningite do tipo C no calendário da rede pública, o que ocorreu em 2011.









O que se sabe é que Diniz teve câncer e precisou retirar um dos rins. Em 2018, ele sofreu um grave acidente de motocicleta na BR-040, perto de Sete Lagoas, município da Região Centrla de Minas onde a família vive. Esse acidente deixou diversas sequelas. A família chegou a criar uma vaquinha na internet para tentar arrecadar dinheiro para o tratamento dele.











Em um vídeo publicado no Facebook em janeiro deste ano, Rodrigo Diniz contava que estava deixando um hospital da cidade após um período de internação quando um exame apontou nódulos. No vídeo, ele pedia que as pessoas levassem a sério os problemas respiratórios e se vacinassem contra a COVID-19.





O Estado de Minas tentou contato com a família ao longo da manhã par, mas sem sucesso até o momento desta publicação. Rodrigo Diniz deixa a esposa e três filhos.