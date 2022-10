Acusados de matar vereador de Funilândia são julgados hoje (26/10) em BH

O vereador foi morto com vários tiros na Rua Quilombo, altura do n° 201, bairro Vista Alegre, em Belo Horizonte, no dia 23 de julho de 2020 (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Thiago Viçoso de Castro e do policial militar Felipe Vicente de Oliveira, acusados de assassinar o vereador de Funilândia Hamilton Moura, são julgados nesta quarta-feira (26/10), no Fórum Lafayette, na Região Centro-Sul de BH.

Em julho de 2020, o vereador foi morto com vários tiros na Rua Quilombo, altura do n° 201, no Bairro Vista Alegre, em Belo Horizonte.

Na época, segundo a defensoria Pública (DP), a vítima estava vendendo um lote. Os criminosos criaram um perfil falso, e entraram em contato com Moura.Até o momento, entende-se que a motivação do crime era uma disputa de poder pela presidência de um sindicato, pois o mandante do esquema seria o vereador Ronaldo Batista , que era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários no momento. Ronaldo Batista segue preso e aguarda julgamento.

Outra questão apontada pela DP é que a Hamilton Moura foi excluído da gestão do sindicato e então Ronaldo foi eleito presidente, sendo acusado pelo vereador de cometer diversas irregularidades na instituição.

Hamilton teria ajuizado ações contra Ronaldo, além de ter feito uma representação contra ele perante o Ministério Público do Trabalho.