PM recaptura soldado investigado por morte de vereador de Funilândia

Soldado, que havia fugido do 41º Batalhão da Polícia Militar, foi localizado no Bairro Cidade Nova (foto: Divulgação PMMG)



A Polícia Militar de Minas Gerais recapturou o soldado Felipe Vicente de Oliveira, que havia fugido na tarde desta quarta-feira da sede do 41º Batalhão da Polícia Militar, na região do Barreiro.





Felipe foi localizado e preso novamente na Avenida José Cândido da Silveira, no Bairro Cidade Nova, Região Leste da capital.





Por meio de nota, a Polícia Militar informou que as causas da fuga estão sendo apuradas e que o soldado já se encontra à disposição da Justiça Militar.

Homicídio





A Polícia Civil apura, ainda, a suposta participação do vereador de Belo Horizonte Ronaldo Batista de Morais (PSC) no caso.

Segundo a assessoria do vereador, ele está tranquilo com relação às investigações e está colaborando com as autoridades.