Vereador de BH, Ronaldo Batista pagou R$ 40 mil pelo homicídio do rival, diz polícia

O delegado Domênico Rocha relata que o assassinato do parlamentar de Funilândia era planejado há quase quatro anos, pois o vereador de BH queria esperar que seus conflitos com o rival "esfriassem". Assim, evitaria que as suspeitas recaíssem sobre ele. "No entanto, após a última condenação judicial que sofreu, Ronaldo pediu celeridade no homicídio", conta Rocha.





Hamilton foi atraído ao local do crime por uma mulher, que se identificou como Vanessa. A princípio, ela demonstrava interesse em adquirir um terreno que o sindicalista estava vendendo. Porém, a conversa, mantida por mensagens de texto, acabou se tornando íntima.

Segundo a polícia, ela começou desabafar com a vítima sobre supostas traições que sofria do noivo e criou entre os dois um clima de flerte.





"Vanessa era, na verdade, um personagem criado por um dos criminosos. Ele se fez passar por mulher e marcou um encontro com Hamilton, por volta do meio-dia, perto da estação de metro Vila Oeste", diz o delegado.





Hamilton foi assassinado com 12 disparos feitos com um revólver de calibre 380 - segundo a polícia, uma arma barulhenta. Apesar disso, o som dos tiros não foi ouvido por ninguém. "Começamos então suspeitar que usaram silenciador na arma, o que indica profissionalismo dos assassinos”.